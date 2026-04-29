عبر بوابة مصر الرقمية.. خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2026
الإسماعيلي يطلب رسميا إلغاء الهبوط لموسم آخر
مجلس الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو
الطاقة الذرية: معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مجمع أصفهان النووي
إخلاء سبيل الراقصة حورية وصديقتها بكفالة 20 ألف جنيه في التعدي على أطباء مستشفى زايد
تفاصيل ديو غنائي يجمع شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان.. خاص
مطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج المدرسية الصعبة قبل العام الدراسي الجديد
موعد نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
البيت الأبيض: ترامب لن يبرم أي اتفاق إلا بعد وضع الأمن القومي الأمريكي في المقام الأول
وزير الدفاع الأمريكي يخضع لاستجواب بالكونجرس لأول مرة منذ بدء حرب إيران
حالتهما خطيرة.. حادث طعن يستهدف اثنين من اليهود الحريديم بلندن.. وستارمر يصفه بالمقلق
رئيس التحرير
طه جبريل
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى الـ53 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم بالبنوك

ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم
رانيا أيمن

واصل سعر الدولار في مصر صعوده خلال منتصف تعاملات اليوم، ليسجل قفزة جديدة ويتخطى حاجز 53 جنيهًا في عدد من البنوك، بعد أن ظل دون هذا المستوى خلال تعاملات أمس، ما يعكس تحركًا سريعًا في سوق الصرف.

وسجل الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمستويات 52 جنيهًا التي تحرك عندها خلال الأيام الماضية، ليبدأ اليوم موجة صعود جديدة دفعت به لكسر حاجز الـ 53 جنيهًا في أغلب البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم

ووفقا لآخر تحديث في البنوك اليوم فقد جاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية كالتالي:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 52.97 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 52.97 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار اليوم في بنك مصر نحو 52.97 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة، سجل الدولار نحو 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع، ليظل دون مستوى 53 جنيهًا.

بينما تخطى الدولار حاجز 53 جنيهًا في بنك قناة السويس، مسجلًا 53.00 جنيه للشراء و53.10 جنيه للبيع.

كما سجل أعلى مستوياته في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل الدولار 52.97 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع.

تشير التحركات الحالية إلى استمرار الضغوط على الجنيه المصري، في ظل عوامل متعددة تشمل العرض والطلب، وتحركات الأسواق العالمية، ما يبقي سعر الدولار في حالة ترقب خلال الفترة المقبلة.

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

