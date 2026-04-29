الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى الـ53 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم بالبنوك

واصل سعر الدولار في مصر صعوده خلال منتصف تعاملات اليوم، ليسجل قفزة جديدة ويتخطى حاجز 53 جنيهًا في عدد من البنوك، بعد أن ظل دون هذا المستوى خلال تعاملات أمس، ما يعكس تحركًا سريعًا في سوق الصرف.

وسجل الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمستويات 52 جنيهًا التي تحرك عندها خلال الأيام الماضية، ليبدأ اليوم موجة صعود جديدة دفعت به لكسر حاجز الـ 53 جنيهًا في أغلب البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم

ووفقا لآخر تحديث في البنوك اليوم فقد جاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية كالتالي:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 52.97 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 52.97 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار اليوم في بنك مصر نحو 52.97 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة، سجل الدولار نحو 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع، ليظل دون مستوى 53 جنيهًا.

بينما تخطى الدولار حاجز 53 جنيهًا في بنك قناة السويس، مسجلًا 53.00 جنيه للشراء و53.10 جنيه للبيع.

كما سجل أعلى مستوياته في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل الدولار 52.97 جنيه للشراء و53.07 جنيه للبيع.

تشير التحركات الحالية إلى استمرار الضغوط على الجنيه المصري، في ظل عوامل متعددة تشمل العرض والطلب، وتحركات الأسواق العالمية، ما يبقي سعر الدولار في حالة ترقب خلال الفترة المقبلة.