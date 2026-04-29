قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوجيهات الرئيس السيسي.. ثورة زراعية لتأمين غذاء المصريين وحق الأجيال القادمة ودعم الصادرات
مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيري جنوبي لبنان
سامح الشاذلي: كأس مصر للسباحة بالزعانف محطة رئيسية لاختيار منتخب الفراعنة للبطولات الدولية
إيران.. مصرع شرطي وإصابة 3 في إطلاق نار على دورية بزاهدان
الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات
البطيخ سليم محدش يقلق.. نصائح عاجلة للمواطنين
هل يقترب الدولار من كسر حاجز الـ 53 جنيهًا؟ سعر الدولار صباح اليوم في البنوك
حقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق.. مسؤول يرد
استجابة لشكاوى المواطنين.. إعادة فتح خليج الوراورة وعودة مياه الري للأراضي بالإسماعيلية
رئيسة المفوضية الأوروبية: حان الوقت لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة
خبراء يحذرون: الحرب قد تترك بصمتها على رئة جيل كامل في غزة
شوبير يكشف مفاجأة في موعد رحيل توروب عن تدريب الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هل يقترب الدولار من كسر حاجز الـ 53 جنيهًا؟ سعر الدولار صباح اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء
سعر الدولار اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، ليستقر سعر الدولار اليوم عند آخر ارتفاع تم تسجيله بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

ويأتي هذا الهدوء في الأسعار بعد موجة صعود دفعت الدولار للاقتراب من مستوى ال 53 جنيهًا، وسط ترقب من المتعاملين لاتجاهات السوق خلال الساعات المقبلة.

ووفقاً لآخر تحديث صباح اليوم بالبنوك فقد جاءت أسعار الدولار اليوم كالتالي:

سجل البنك المركزي المصري نحو 52.783 جنيه للشراء و52.923 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري استقر السعر عند 52.780 جنيه للشراء و52.880 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر.

كما سجل السعر في البنك التجاري الدولي نحو 52.780 جنيه للشراء و52.880 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس بلغ السعر 52.780 جنيه للشراء و52.880 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في QNB الأهلي نحو 52.780 جنيه للشراء و52.880 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية استقر عند 52.780 جنيه للشراء و52.880 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني نحو 52.770 جنيه للشراء و52.870 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع.

بينما جاء أقل سعر في كريدي أجريكول عند 52.680 جنيه للشراء و52.780 جنيه للبيع.

وفي HSBC سجل الدولار نحو 52.782 جنيه للشراء و52.883 جنيه للبيع.

كما سجل في البنك العقاري المصري العربي نحو 52.780 جنيه للشراء و52.880 جنيه للبيع.

وتعكس هذه التحركات حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، ما يشير إلى ترقب واضح من جانب المستثمرين والمتعاملين لأي مستجدات اقتصادية قد تدفع الدولار لمواصلة الصعود أو التراجع خلال الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

مشغولات ذهبية

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

رجال طائرة الأهلي

رجال طائرة الأهلي يواجه كاليبي الغاني ببطولة إفريقيا

منتخب مصر

2.5 مليون دولار.. زيادة مكافآت كأس العالم 2026

الراحل مجدي أبو فريخة

اتحاد السلة ينظم حفل تأبين للراحل مجدي أبو فريخة

بالصور

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

وزير الري: منحة فرنسية لمشروع "التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا"

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة شبابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد