هل يقترب الدولار من كسر حاجز الـ 53 جنيهًا؟ سعر الدولار صباح اليوم في البنوك

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، ليستقر سعر الدولار اليوم عند آخر ارتفاع تم تسجيله بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

ويأتي هذا الهدوء في الأسعار بعد موجة صعود دفعت الدولار للاقتراب من مستوى ال 53 جنيهًا، وسط ترقب من المتعاملين لاتجاهات السوق خلال الساعات المقبلة.

ووفقاً لآخر تحديث صباح اليوم بالبنوك فقد جاءت أسعار الدولار اليوم كالتالي:

سجل البنك المركزي المصري نحو 52.783 جنيه للشراء و52.923 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري استقر السعر عند 52.780 جنيه للشراء و52.880 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر.

كما سجل السعر في البنك التجاري الدولي نحو 52.780 جنيه للشراء و52.880 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس بلغ السعر 52.780 جنيه للشراء و52.880 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في QNB الأهلي نحو 52.780 جنيه للشراء و52.880 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية استقر عند 52.780 جنيه للشراء و52.880 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني نحو 52.770 جنيه للشراء و52.870 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع.

بينما جاء أقل سعر في كريدي أجريكول عند 52.680 جنيه للشراء و52.780 جنيه للبيع.

وفي HSBC سجل الدولار نحو 52.782 جنيه للشراء و52.883 جنيه للبيع.

كما سجل في البنك العقاري المصري العربي نحو 52.780 جنيه للشراء و52.880 جنيه للبيع.

وتعكس هذه التحركات حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، ما يشير إلى ترقب واضح من جانب المستثمرين والمتعاملين لأي مستجدات اقتصادية قد تدفع الدولار لمواصلة الصعود أو التراجع خلال الفترة المقبلة.