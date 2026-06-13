غارات وقصف إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان

شهد جنوب لبنان، مساء اليوم، تصعيداً ميدانياً واسعاً تمثل في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدداً من البلدات الجنوبية.

وأفادت الأنباء بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق بلدتي كفرا وياطر في قضاء بنت جبيل، كما ألقت الطائرات الإسرائيلية قنابل مضيئة في أجواء بلدتي قانا ورشكنانيه في قضاء صور.

وفي السياق، تعرضت بلدتا فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة مجدل زون وغارة على بلدة الحنية في قضاء صور. كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الغسانية في قضاء صيدا، أعقبها غارة أخرى على بلدة الزرارية في القضاء نفسه.

وفي قضاء مرجعيون، أفادت الأنباء بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل حارقة فوق بلدة بلاط، بالتزامن مع تنفيذ عمليات حرق في منطقة الشريقة في بلدة الخيام، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منذ ساعات، وسط استمرار التوتر والتصعيد على طول المناطق الحدودية الجنوبية.