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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نهاية مأساوية لـ"سبايدر مان اليمن".. تفاصيل سقوط القعقاع بن عنتر

المغامر اليمني القعقاع
المغامر اليمني القعقاع
محمد غالي

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بعد تداول أنباء سقوط الشاب اليمني القعقاع، المعروف بلقب "القعقاع بن عنتر"، داخل فوهة بركانية عميقة أثناء تنفيذ إحدى مغامراته المعتادة، في حادثة أعادت إلى الواجهة مخاطر المغامرات الخطرة التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية.

سبايدر مان اليمن

نهاية مأساوية لـ"سبايدر مان اليمن"

وكان القعقاع يعد من أبرز الوجوه المعروفة في منطقة "حرضة دمت" بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، حيث اعتاد تقديم عروض تسلق استثنائية على الجدران الصخرية الداخلية للفوهة البركانية، معتمدا على مهاراته البدنية فقط دون استخدام أي معدات أو وسائل أمان.

ووفقا لمقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع، فقد الشاب توازنه بشكل مفاجئ أثناء تنفيذ إحدى مغامراته أمام عدد من الزوار، ليسقط إلى قاع الفوهة السحيقة، ما أثار حالة من الصدمة والحزن بين متابعيه ومحبيه.

سبايدر مان اليمن

سبايدر مان اليمن

واكتسب القعقاع شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بفضل مقاطع الفيديو التي وثقت مغامراته في تسلق المرتفعات والمنحدرات الوعرة، الأمر الذي دفع كثيرين إلى إطلاق لقب "سبايدر مان اليمن" عليه، نظرا لجرأته وقدرته اللافتة على الوصول إلى أماكن شديدة الخطورة.

كما كان يعتمد على هذه المهارات كمصدر للدخل، من خلال تقديم عروض استعراضية للزوار وكتابة أسمائهم وذكرياتهم على صخور الفوهة مقابل مبالغ رمزية.

وأفادت مصادر محلية بأن فرق الإنقاذ والمتطوعين تواصل جهودها للوصول إلى قاع الفوهة البركانية، وسط تحديات كبيرة تفرضها الطبيعة الجغرافية الوعرة والانحدارات الحادة التي تتميز بها المنطقة.

سبايدر مان اليمن

 "حرضة دمت" من أبرز المعالم الطبيعية في اليمن

وتعد "حرضة دمت" من أبرز المعالم الطبيعية في اليمن، وهي فوهة بركانية خامدة تضم ينابيع مياه حارة وتستقطب الزوار والسياح، إلا أن تضاريسها الصخرية الوعرة تجعل بعض أجزائها شديدة الخطورة، خاصة في ظل غياب وسائل الحماية والتأمين المناسبة.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر التي قد ترافق المغامرات غير المؤمنة، مهما بلغت خبرة أصحابها، كما تعيد التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة واستخدام وسائل الحماية في المواقع الطبيعية الخطرة، حفاظا على الأرواح وتجنبا لحوادث قد تنتهي بمآس مؤلمة.

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