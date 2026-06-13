رماه على الأرض بكل قوته.. مفاجآت جديدة في واقعة طفل منشأة ناصر

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب والاستياء، بعدما أظهر شخصا يحمل طفلا صغيرا ويلقيه أرضا، ما تسبب في إصابته.

طفل منشأة ناصر

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر أحد المواقع الإخبارية، أظهر شخصا يحمل طفلا صغيرا ويلقيه أرضا، ما تسبب في إصابته، وذلك بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

وكان الفيديو قد أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الاستياء والغضب، ومطالبات بسرعة كشف حقيقة الواقعة ومحاسبة المسؤول عنها.

طفل منشأة ناصر

واقعه طفل منشأة ناصر

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغا بتاريخ 12 يونيو الجاري من عامل مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بحمل نجله البالغ من العمر 4 سنوات وإلقائه على الأرض.

وأوضح مقدم البلاغ أن الواقعة أسفرت عن إصابة الطفل بكدمات متفرقة، إضافة إلى تعرضه لتجمع مياه على الكلى، ما استلزم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم الظاهر في مقطع الفيديو وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم ذاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتؤكد الواقعة أهمية سرعة التعامل مع البلاغات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية الأطفال والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مع تطبيق القانون على المخالفين.

طفل منشأة ناصر

القانون المصري يجرم جميع أشكال الاعتداء البدني على الأطفال

يجرم القانون المصري جميع أشكال الاعتداء البدني على الأطفال، بما في ذلك الضرب والتعذيب، مع تشديد العقوبات إذا كان الجاني أحد الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل أو الإشراف عليه، وفقا للمادة 116 مكرر من قانون الطفل.

كما يعتبر القانون الطفل معرضا للخطر إذا تعرض للعنف أو الإهمال أو الاستغلال أو حرم من التعليم أو الرعاية اللازمة، ويعاقب كل من يعرض طفلا لإحدى هذه الحالات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

طفل منشأة ناصر

وفيما يتعلق بجرائم الضرب، تتحول الوقائع إلى جنحة قد تصل عقوبتها إلى 3 سنوات حبس، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات إذا أسفر الاعتداء عن وفاة الطفل، وفقا للمادة 236 من قانون العقوبات.

أما إذا تسبب الضرب في عاهة مستديمة، فتصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات، وتشدد إلى السجن المشدد إذا اقترنت الجريمة بسبق الإصرار أو الترصد، طبقا للمادة 240 من القانون.