تدخل فوري من القومي للطفولة لحماية طفل البدرشين وتسليمه لوالده مع ضمانات بحسن الرعاية

تابع المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل، واقعة طفل البدرشين التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تضمنت ظهور خال الطفل أثناء محاولته تسليمه إلى والده عقب وفاة جدته لأمه، التي كانت تتولى رعايته بعد انفصال والديه وزواج كل منهما، وما أُثير بشأن امتناع الأب عن استلامه.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الإدارة العامة لنجدة الطفل بسرعة فحص الواقعة وإجراء بحث حالة شامل للطفل، مع التواصل مع جميع الأطراف المعنية للوقوف على حقيقة الأوضاع الأسرية والاجتماعية المحيطة به، والتأكد من توافر بيئة آمنة ومستقرة تكفل حقوقه وتحافظ على سلامته.

بعد تداول فيديوهاته.. القومي للطفولة والأمومة ينقذ طفل المعادي ويخاطب النيابة لإيداعه دار رعاية بعد تحريض أولادها بالدعاء على والدهم.. تحرك عاجل من القومي للطفولة ضد سيدة المقابر| خاص المجلس القومي للطفولة يُحبط محاولتي زواج لطفلتين بالفيوم والدقهلية القومي للطفولة يكرّم منتخب مصر في كأس العالم لكرة القدم للأطفال بعد حصد المركز الثالث عالميا

وأسفرت نتائج بحث الحالة عن أن والد الطفل لم يمانع في استلام نجله ورعايته، إلا أنه أبدى تخوفه من التعرض لأي مساءلة قانونية مستقبلًا، مطالبًا بأن يتم تسليم الطفل إليه من خلال الإجراءات القانونية والرسمية المتبعة، وبموجب محضر إثبات حالة، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أنه، وفي ضوء نتائج البحث الاجتماعي والنفسي، وبناءً على رغبة الطفل ووالده، أعدت الإدارة العامة لنجدة الطفل تقريرًا مفصلًا بشأن الواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات.

وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أوصى بتسليم الطفل إلى والده، بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته والمحافظة عليه، وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال الخطر أو الإهمال، بما يحقق مصلحته الفضلى ويضمن استقرار أوضاعه الأسرية.

ووجهت رئيسة المجلس باستمرار المتابعة الدورية لحالة الطفل داخل أسرته من خلال وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الجيزة ووحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة البدرشين، للتأكد من حصوله على الرعاية والحماية اللازمتين، وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة تدعم نموه واستقراره النفسي والاجتماعي.

وأكدت السنباطي أن حماية الأطفال وصون حقوقهم تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مشددة على أن المجلس يتعامل مع جميع البلاغات والاستغاثات الواردة إليه بمنتهى الجدية والسرعة، ويتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الحماية المطلوبة للأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

وقدمت رئيسة المجلس الشكر والتقدير للنيابة العامة، ووحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الجيزة، ووحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة البدرشين، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم المثمر وسرعة استجابتهم في التعامل مع الواقعة، بما أسهم في توفير الحماية اللازمة للطفل والحفاظ على حقوقه.

وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخاطر قد يتعرض لها الأطفال، من خلال التواصل مع الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر خط نجدة الطفل (16000) الذي يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم (01102121600)، بما يضمن سرعة التدخل وتقديم الدعم والحماية اللازمين للأطفال.