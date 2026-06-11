تفاصيل مؤلمة | محمد موسى يكشف كواليس مقتل طفل الشرقية



علق الإعلامي محمد موسى على الجريمة المأساوية التي شهدها مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي راح ضحيتها الطفل أحمد محمد عبداللطيف، البالغ من العمر 14 عامًا، بعد أن تعرض للاستدراج والقتل على يد شخصين بهدف سرقة مركبة "التوك توك" التي كان يعمل عليها خلال الإجازة الصيفية لمساعدة أسرته وتوفير مصدر دخل لها.



وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الضحية لم يكن مجرد طفل، بل كان سندًا لأسرته، حيث كان يتحمل مسؤولية الإنفاق على أسرته البسيطة رغم صغر سنه، قبل أن تنهي يد الغدر حياته في جريمة هزت مشاعر أهالي المحافظة وأثارت حالة واسعة من الحزن والغضب.



وأشار إلى أن التحريات الأمنية كشفت تفاصيل الواقعة، حيث أقدم المتهمان على خنق الطفل بعد استدراجه، ثم تخلصا من جثمانه بإلقائه في أحد المصارف الزراعية، قبل أن يلوذا بالفرار مستقلين "التوك توك" المسروق في محاولة لإخفاء معالم جريمتهما.



وأشاد محمد موسى بسرعة وكفاءة أجهزة وزارة الداخلية في التعامل مع الواقعة، مؤكدًا أن رجال الأمن تمكنوا في وقت قياسي من كشف ملابسات الجريمة، وضبط المتهمين، والعثور على جثمان الطفل، بالإضافة إلى استعادة المركبة المسروقة.



وأضاف أن النيابة العامة تواصل مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مؤكدًا ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها وأن القضاء سيوقع العقوبة الرادعة بحق مرتكبي هذه الجريمة البشعة.



واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الحادثة تركت أثرًا بالغًا في نفوس المواطنين، داعيًا بالرحمة للطفل الضحية، ومشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمثل هذه الجرائم التي تستهدف الأبرياء.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/2205592053593838/