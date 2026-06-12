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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجار مخدرات.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالمرج

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من شخصين يستقلان دراجة نارية لمحاولتهما خطف نجلها وسرقة هاتفه المحمول حال سيره بأحد الشوارع بالقاهرة.


 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 23 مايو المنقضى وحال سير نجلها بأحد الشوارع بدائرة القسم قام شخصان يستقلان دراجة نارية بإستيقاف نجلها وسرقة هاتفه المحمول.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" ومستقليها (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) وضبط بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – سلاح أبيض) وتم بإرشادهما ضبط "الهاتف المحمول المستولى عليه".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وقيامهما بسرقة الهاتف المحمول ، ونفيا محاولتهما خطف نجل القائمة على النشر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سرقة

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