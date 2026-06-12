حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل وسرقة التوكتوك الخاص به في الشرقية

قررت النيابة العامة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية حبس المتهمين بقتل طفل منشأة راغب وسرقة التوك توك منه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكنوا من كشف ملابسات واقعة العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 14 عاما مقتولا وملقى بجوار أحد المصارف بدائرة مركز فاقوس، في القضية المحرر بشأنها المحضر رقم 4276 لسنة 2026 إداري مركز شرطة فاقوس.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي، عن تورط ثلاثة أشخاص في ارتكاب الجريمة، وهم: "أحمد م.ق.ق" 21 عاما له معلومات جنائية، و"صلاح ع.م.ف" 18 عاما، و"ممدوح ع.إ.ق" 18 عاما، وجميعهم مقيمون بقرية العزازي التابعة لمركز فاقوس، حيث تبين أنهم استدرجوا المجني عليه من الحسينية لتوصيلهم وقتلوه شنقا بغرض الاستيلاء على "التوك توك" الخاص به وهاتفه المحمول، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات حيث حاولوا تغير معالم التوك توك قبل بيعه، وتم التحفظ على التوك توك والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما تباشر النيابة العامة بمركز فاقوس تحقيقاتها.

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس بلاغا من الأهالي بالعثور على جثمان طفل مجهول الهوية بالقرب من مصرف خليج النوافلة بجوار بركة نادي الصيد التابعة لقرية العزازي، وانتقلت قوات الأمن وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحريات أن الجثمان للطفل "أحمد محمد عبداللطيف السيد أحمد"، 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي. وتمكن والده، البالغ من العمر 41 عاما ويعمل سائق "توك توك"، من التعرف على جثمان نجله، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.