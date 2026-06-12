بعد انتشار الفيديو.. ضبط سيارة نصف نقل محملة بدواجن نافقة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله سيارة "نصف نقل" محمل بالصندوق الخلفى الخاص بها كمية من الدواجن النافقة.







بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ملك (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم) ونجله (سائق "بدون رخصة قيادة") ، وبحوزتهما (كمية من الدواجن النافقة) ، وبمواجهتهما أقرا بتعاقدهما مع إحدى شركات المجازر الكائنة بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية ، لجمع مخلفات الدواجن والتخلص منها بطريقة آمنة وتحويلها لعلف حيوانى ، وبسؤال مسئولى المجزر أيدوا ذلك.





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









