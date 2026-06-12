خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالعصى فى البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام عصى خشبية بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 10 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (مزارع - 3 سيدات) طرف ثان : (8 أشخاص من بينهم 4 سيدات " 3 منهم مصابين بكدمات وجروح")، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور لخلافات بينهم حول الجيرة ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام عصى خشبية مُحدثين إصابتهم المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





