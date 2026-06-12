بسبب بوابة جديدة.. مشادات واتهامات متبادلة بين سكان كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائمة على النشر بتضرر سكان أحد الكمبوندات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة من إدارة الكمبوند لشروعهم فى إنشاء بوابة جديدة بالمخالفة للقانون .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من شرطة النجدة بحدوث مشادة كلامية وتعدي بالسب بين كل من طرف أول ( ربة منزل ، محام، عامل بالكمبوند المشار إليه ) طرف ثان (المدير التنفيذى للكمبوند – رئيسة اتحاد شاغلين فيلات ذات الكمبوند) لوجود خلافات فيما بينهم لحصول "اتحاد شاغلين الفيلات بالكمبوند المشار إليه" على رخصة صادرة من الجهات المعنية " تم الاستعلام عنها وتبين صحتها " لإضافة بوابة بعرض 16 مترا لدخول سكان الفيلات ، الأمر الذى أدى لاستياء " اتحاد شاغلين العمارات بذات الكمبوند" لكونهم القائمين على إدارة البوابة الرئيسية للكمبوند وخشية أن يتم عزل سكان العمارات عن المساحات الخضراء الموجودة بالكمبوند السكنى للفيلات ، وكذا الاستفادة من المبالغ المتحصلة كقيمة صيانة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.



وبتاريخ 10 الجارى تجددت الخلافات بين عدد من ملاك الفيلات والعمارات طرف أول ( ربة منزل "مصابة بسحجة بالذراع" ، زوجها ، مهندس ) طرف ثان (مدير الشركة القائمة على الأعمال ، مهندس ، ربتا منزل ) وذلك لإزالة ملاك العمارات لجزء من السور الخاص بالبوابة المستحدثة واتهمت ربة المنزل " المصابة من الطرف الأول" مدير الشركة القائمة على الأعمال " من الطرف الثانى " بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق .