الرقابة المالية تمنح الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين في مجال التأمين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مبدئيًا من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox) لاختبار استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات التأمينية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الابتكار ودعم تطبيقات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية للشركات المبتكِرة قبل الإطلاق التجاري.

وشملت الموافقة المبدئية المشروع المقدم من شركة "EG InsurTech" للتطبيقات الإلكترونية وخدمات الأنظمة والسوفت وير، بالتعاون مع شركة "Assurex Insurance Brokerage" لاختبار مشروع "مساعد الذكاء الاصطناعي (أمين) لمنصات التأمين".

كما وافقت الهيئة من حيث المبدأ على انضمام المشروع المقدم من شركة "أليانز للتأمين – مصر" بالشراكة مع شركة "عُليمي" لاختبار مشروع "منصة مساعد الذكاء الاصطناعي الصوتي وبالمحادثات (AI Voice Agent & Chatbot Platform)".

دعم مؤسسي وفني للحلول التكنولوجية المبتكرة

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، مواصلة الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة التي تسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، انطلاقًا من دورها في توفير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وأشار إلى أهمية دعم المشروعات المستهدِفة لتحسين تجربة التواصل بين الشركات والعملاء عبر التطبيقات الرقمية، وتعظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل اتجاهات العملاء ومتطلباتهم وشكاواهم ومدى إقبالهم على المنتجات المختلفة، واستنباط مؤشرات تعزز كفاءة الخدمة والتواصل، فضلًا عن مساعدة العملاء على اختيار التغطيات التأمينية الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.

من جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشروعات المقبولة مبدئيًا منذ إنشاء المختبر إلى 7 مشروعات في عام واحد، مما يعكس حرص الهيئة على احتضان الابتكارات التكنولوجية، وإتاحة بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المالية المبتكرة، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تعزيز قدرة شركات التأمين في إدارة أعمالها ورفع كفاءة منتجاتها، باعتبار أن قطاع التأمين هو الأعلى تمثيلًا بين المشروعات المقدمة للمختبر.

وقبل المشروعين الجديدين صدرت الموافقة المبدئية على انضمام 5 مشروعات أخرى هي: “GIG” و”أورينت مع EG InsureTech” في مجال التأمين، و”Cassbana" في مجال الوساطة الرقمية في التمويل متناهي الصغر، و”Lumin Soft” بالتعاون مع “أزيموت” في مجال التحقق من هوية الأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني.

كما قدم المختبر خدمة الإرشاد التنظيمي لنحو 40 شركة تضمنت دراسة أفكارها والتوجيه المخصص لمساعدة المبتكرين، والتوعية بمعايير القبول والتعامل مع الأطر واللوائح التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية. وأطلق المختبر أيضًا سلسلة من ورش العمل والندوات لنشر ثقافة ووسائل الأمن السيبراني، ورقمنة الحلول المالية.