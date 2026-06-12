رفضت تغشش قريبتها.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدة على معلمة بمدرسة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي إحدى أولياء الأمور على معلمة داخل إحدى اللجان التعليمية بإحدى المدارس في الشرقية.

بالفحص تبين عدم ورورد بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو طرف أول المجنى عليها (مدرسة بإحدى المدارس الإعدادية "ولية أمر طالبة تؤدى الامتحان بذات المدرسة") طرف ثان القائمة على التعدى (ربة منزل) مقيمتان بدائرة مركز شرطة فاقوس ، وبسؤالهما أقرتا أنه بتاريخ 10 الجارى نشبت مشاجرة بينهما داخل فناء إحدى المدارس بدائرة المركز بسبب رفض نجلة الأولى مساعدة نجلة شقيقة الثانية فى الغش أثناء أدائهما الامتحان ، قامت على أثرها بالتعدى بالضرب على المُدرسة .

أمكن ضبط الثانية "القائمة بالتعدى" ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.