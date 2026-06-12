خلاف على الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى قائد سيارة "ميكروباص" على أحد الركاب بالسب بالبحيرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية) وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وأحد الركاب لخلافات بينهم حول الأجرة ، وبإستدعاء الراكب "القائم على النشـر" (مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) وسؤاله أيد ما سبق وإتهم قائد الميكروباص بالتعدى عليه بالسب لذات الخلافات.

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





