العناية الإلهية تنقذ شابًا من كارثة بعد انفجار باور بنك أثناء الشحن ليلا

نجا شاب من كارثة محققة بعدما تعرض باور بنك للانفجار أثناء توصيله بالشحن خلال ساعات الليل، ما تسبب في حالة من الذعر داخل المنزل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو يوثق انفجار الباور بنك أثناء توصيله بالشحن داخل إحدى الغرف، حيث أظهر الفيديو تصاعد الأدخنة، ما أثار حالة من القلق بين المتابعين.

وحظي المقطع بتفاعل واسع، إذ حذر العديد من المستخدمين من مخاطر ترك أجهزة الشحن موصولة بالكهرباء خلال ساعات النوم، مطالبين بضرورة استخدام أجهزة أصلية والالتزام بإرشادات السلامة لتجنب وقوع حوادث مماثلة.

وأظهرت الواقعة حجم المخاطر المحتملة لاستخدام أو شحن الأجهزة الإلكترونية غير المطابقة لمعايير الأمان، فيما لم تسجل إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على تلفيات مادية محدودة.