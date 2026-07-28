وفاة والد رباب طارق

أعلنت الفنانة رباب طارق عبر حسابها على التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة والدها.

وقالت رباب طارق:إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أبى قرة عينى الحج طارق أحمد آمين نحتسبك شهيدا يا حجوج وربنا يرحمك برحمته ويجعل كل ألم وتعب فى ميزان حسناتك ويصبرنا يارب يارب يارب فضلًا وليس امرًا الدعاء لـ بابا وقراءة الفاتحة".

وكان آخر أعمال رباب طارق مسرحية كاليجولا من إنتاج مسرح الشباب، وتأليف ألبير كامو وإعداد وإخراج محمد عز الدين، بطولة محمد على رزق، وأوتاكا، ورباب طارق، ومحمد العربي، وخالد الشامي، وشريف نبيل، ونهاد نزيه، وأحمد لطفي، ومصطفى صديق، ومحمد حسن، وأمجد عادل. ديكور حمدى عطية، وأزياء منار مجدي، ومكياج إسلام عباس، وتصميم إضاءة أبو بكر الشريف، وتنفيذ إضاءة ومساعد مخرج نورين ماهر، وإعداد موسيقى محمد خالد، وتعبير حركي هاني حسن.