عكازي وسبب ستري.. ابنة فاروق فلوكس تحتفي بوالدها بعد لقائه وزير الأوقاف

حرصت المخرجة يسر فاروق فلوكس، ابنة الفنان القدير فاروق فلوكس، على مشاركة متابعيها بلحظات خاصة جمعت والدها بوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك".

ونشرت يسر مجموعة من الصور، وأرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حبها واعتزازها بوالدها، قائلة:"أبي قرة عيني، أنا نطفة منك وظلك في الحياة، فأنت عكازي في الدنيا وأنت سبب ستري في الحياة. إنه أبي سبب وجودي بينكم، وفخري أنني ابنته."

كما وجهت الشكر إلى وزير الأوقاف، وكتبت:"جزيل الشكر لمعالي وزير الأوقاف أ.د أسامة الأزهري على محبته الخالصة لأبي، دمت قدوة يُحتذى بها، ولا يسعني إلا أن أقول الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يخليك لينا يا أبويا المهندس الفنان الجميل فاروق فلوكس."

آخر أعمال فاروق فلوكس

وكان الفنان الكبير فاروق فلوكس قد شارك في مسلسل "الأب الروحي"، الذي دارت أحداثه حول عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب "زين العطار"، الذي جسد شخصيته الفنان محمود حميدة، حيث تناول العمل علاقته بأبنائه، إلى جانب صراعاته مع عصابات السلاح والمهربين.

وشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم: محمود حميدة، سوسن بدر، فاروق فلوكس، ميرهان حسين، عايدة رياض، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.