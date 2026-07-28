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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وضع الطيران وشحن الهاتف.. هل يزيد السرعة فعلاً؟

وضع الطيران.
وضع الطيران.
لمياء الياسين

مع تزايد الاعتماد على الأجهزة المحمولة، قد أصبحت الحاجة إلى اللجوء إلى العديد من الحلول العملية مثل وضع الطيران تعد ضرورة. 

 ولكن هل قد يُساعد فعلاً في زيادة سرعة شحن الهاتف والحفاظ على طاقة البطارية؟ إليك عدة أدلة وتجارب حول تأثير وضع الطيران على الشحن، بالإضافة إلى العديد من النصائح الفعالة  لشحن هاتفك بسرعة دون التأثير على أداء البطارية أو عمرها الافتراضي.

قد يؤثر تفعيل بعض إعدادات الهاتف المحمول بشكل مباشر على أداء البطارية وسرعة الشحن. ومن بين هذه الإعدادات، يبرز السؤال الدائم: هل يُسرّع وضع الطيران عملية الشحن؟ 

ما هو وضع الطيران؟

يعد وضع الطيران ميزة تعد موجودة في جميع الهواتف الذكية الحديثة، تعمل على تعطيل جميع أنواع الاتصال اللاسلكي، مثل شبكة الجوال، والواي فاي، والبلوتوث، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). يعد هدفها الأساسي هو تقليل التداخل الإلكتروني، ولكنها أصبحت الآن أداة يعتمد عليها المستخدمون لتقليل استهلاك الطاقة وتوفير طاقة البطارية.

كيف يعمل وضع الطيران؟

عند تفعيل وضع الطيران، يتوقف الهاتف عن إرسال واستقبال أي إشارات لاسلكية، بما في ذلك المكالمات والرسائل والإنترنت والبلوتوث. هذا الإيقاف التام يقلل من استهلاك الطاقة للمعالج والدوائر اللاسلكية، مما يعني أن الطاقة القادمة من الشاحن تُستخدم مباشرةً لشحن البطارية بدلاً من تشغيل وظائف الاتصال. 

لذا، فإن الإجابة على السؤال: هل يُسرّع وضع الطيران عملية الشحن؟ غالبًا ما تكون الإجابة نعم، خاصةً عندما يكون الهدف هو شحن الهاتف بسرعة عند الحاجة.

تأثير الإشارات اللاسلكية على الشحن


تستهلك الاتصالات اللاسلكية الطاقة حتى في حالة عدم استخدامها، حيث يستمر الهاتف في مزامنة الإشعارات والبيانات. يؤدي تعطيل هذه الوظائف إلى خفض جهد النظام وتسريع عملية الشحن. 

إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة وسهلة لشحن هاتفك، فجرّب تفعيل وضع الطيران. تساعدك هذه الطريقة البسيطة على زيادة سرعة شحن هاتفك مع الحفاظ على طاقة البطارية.

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