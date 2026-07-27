أحدث أخبار التكنولوجيا.. موتورولا تفاجئ مستخدمي Moto Edge 60 Pro بأحدث أنظمة أندرويد ولماذا يجب أن تفصل شاحن هاتفك الآن؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



باوربنك أنحف من تليفونك.. وداعاً للشواحن الثقيلة بالسفر

أصبح الباوربنك ضرورية أثناء السفر، لكن بعض الطُرز ذات السعات الكبيرة قد تكون ضخمة وثقيلة الوزن.

تحظى بنوك الطاقة المحمولة من شاومي بشعبية واسعة ومنها على سبيل المثال بنك الطاقة شاومي ألترا سليم والذي يأتي بسعة 5000 مللي أمبير . أما عن سعره فهو حوالي 54 دولارًا أمريكيًا).

قاتل صامت في غرفتك.. لماذا يجب أن تفصل شاحن هاتفك الآن؟

هل أنت ممن يفضلون إبقاء الهاتف قريبًا منهم أثناء النوم ، فقد ينطوي ذلك على العديد من المخاطر الحقيقية بدءًا من ارتفاع درجة حرارة البطارية واحتمالية حدوث حرائق.

يقول الخبراء أنه يجب عليك فصل معظم أجهزة الشحن عندما لا تكون قيد الاستخدام فيساعد فصل التيار الكهربائي على الحماية من ارتفاع التيار الكهربائي وتقليل مخاطر الحرائق ويجب أن تظل الأجهزة منخفضة الاستهلاك أو تلك المخصصة للبقاء في وضع التشغيل متصلة بالكهرباء دائمًا فقد يزداد عدد الشواحن الموصولة بالمقابس الكهربائية في المنازل اليوم، للهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وكاميرات المراقبة وغيرها رغم أنه يُنصح بفصل جميع الشواحن عند عدم استخدامها.

خطوة سحرية في ثوان تحميك من اختراق الهاكرز لمتصفحك

يعد متصفح جوجل كروم واحدا من أكثر متصفحات الويب استخدامًا، ومن جانبها تسعى شركة جوجل باستمرار لمحاولة تعزيز مزايا الأمان إلى متصفح كروم وذلك لضمان الحفاظ على أمان بياناتك إليك وفقا لموقع "zdnet " العديد من الطرق لتحسين الأمان عند استخدام متصفح كروم.

موتورولا تفاجئ مستخدمي Moto Edge 60 Pro بأحدث أنظمة أندرويد

بدأت موتورولا في طرح تحديث Android 17 التجريبي لمستخدمي هاتف Moto Edge 60 Pro. وهو من أوائل هواتف موتورولا التي تتلقى هذا التحديث التجريبي الرئيسي، والذي تم إصداره مؤخرًا لهواتف Motorola Signature وMoto E

وحش البطارية القادم.. بوكو تكشف رسميا عن Poco M8 Power

بدأت شركة بوكو بالكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف بوكو إم 8 باور. من المقرر إطلاق نسخة باور الشهر المقبل، لتكون أحدث إضافة إلى سلسلة إم 8، التي تضم بالفعل بوكو إم 8، وإم 8 برو، وإم 8 إس. إليك التفاصيل الأولى للهاتف التي أكدتها الشركة رسميًا.

أكدت شركة بوكو أن هاتف M8 Power سيُطرح في الأسواق الهندية يوم 4 أغسطس، وسيُباع عبر موقع Flipkart. وكما يظهر في الإعلان التشويقي الرسمي، سيحتوي إصدار Power على بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير،