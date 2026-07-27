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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تفاجئ مستخدمي Moto Edge 60 Pro بأحدث أنظمة أندرويد

موتورولا تفاجئ مستخدمي Moto Edge 60 Pro بأحدث أنظمة أندرويد
موتورولا تفاجئ مستخدمي Moto Edge 60 Pro بأحدث أنظمة أندرويد
لمياء الياسين

بدأت موتورولا  في طرح تحديث Android 17 التجريبي لمستخدمي هاتف Moto Edge 60 Pro. وهو من أوائل هواتف موتورولا التي تتلقى هذا التحديث التجريبي الرئيسي، والذي تم إصداره مؤخرًا لهواتف Motorola Signature وMoto Edge 70 وMoto G57 Power.

مواصفات هاتف موتو إيدج 60 برو أندرويد 17 بيتا
 

بدأ طرح تحديث Android 17 التجريبي لهاتف Edge 60 Pro ومن المتوقع أن يبدأ بالتوسع إلى مناطق أخرى قريبًا. يبلغ حجم هذا التحديث الرئيسي 5 جيجابايت، وهو أكبر من أي تحديث رئيسي سابق لنظام التشغيل لجهاز Edge 60 Pro ورغم  ذلك، لا يكشف سجل التغييرات عن أي شيء سوى حزمة الأمان لشهر يوليو 2026 وتحسينات الاستقرار.


موتو إيدج 60 برو أندرويد 17 بيتا
 

إذا كنت تمتلك هاتف Motorola Edge 60 Pro وشاركت بالفعل في برنامج Android 17 التجريبي، فقد يصلك التحديث قريبًا. للتحقق من وجود تحديثات متاحة يدويًا، انتقل إلى الإعدادات > تحديثات النظام ، ثم انقر على التحقق من وجود تحديثات .

على الجانب الآخر موتورولا عادةً ما تُصدر التحديثات على دفعات، لذا قد يستغرق وصولها إلى جميع المستخدمين بضعة أيام. وتختلف إمكانية الوصول حسب منطقتك.
بمجرد الترقية إلى الإصدار التجريبي من أندرويد 17، ستلاحظ التغييرات فورًا. يتضمن التحديث لوحة إشعارات ومركز تحكم مُحدّثين، وواجهات ساعة جديدة لشاشة القفل، وصفحة إعدادات مُحدّثة. كما يُقدّم التحديث مُخفّف صوت جديد وميزات Live Activities مُحسّنة تعمل الآن مع المكالمات والموسيقى والمصباح.

تحديث Android 17 هاتف Moto Edge 60 Pro هواتف Motorola Signature ميزات Live Activities شاشة القفل نظام التشغيل لجهاز Edge 60 Pro

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