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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات واستعراض قوة.. هواوي تزيح الستار عن هاتف Pura 90s Pro الجديد

اتف Pura 90s Pro
اتف Pura 90s Pro
احمد الشريف

كشفت تقارير صحفية متخصصة نقلًا عن موقع "هواوي سينترال" (Huawei Central) عن القائمة الكاملة لأهم 5 ميزات رئيسية يمتلكها الهاتف الرائد الجديد "بيورا 90 إس برو" (Pura 90s Pro) من شركة "هواوي" (Huawei)، كاشفة عن ترقيات شاملة في الكاميرات المعالجة والذكاء الاصطناعي والتصميم.

ترقيات التصوير والمنظومة البصرية المتقدمة 

وبحسب ما ذكره موقع "هواوي سينترال" الإخباري في تقريره اليوم، يأتي هاتف Huawei Pura 90s Pro مزوداً بمستشعر كاميرا رئيسي محدث بفتحة عدسة متغيرة فيزيائياً، تتيح التقاط صور عالية الدقة وتفاصيل دقيقة في مختلف ظروف الإضاءة. وذكر الموقع أن الهاتف يتضمن عدسة تقريب بصري (Telephoto) متطورة تدعم التصوير الكلي (Macro) ومستويات تقريب مرتفعة دون فقدان الجودة.

وأوضحت البيانات الفنية أن هواوي دمجت محرك المعالجة البصرية المطور XMAGE للتحكم في الألوان والتباين التلقائي، وهو ما يسهم في تقديم صور ثابتة ومقاطع فيديو احترافية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المباشرة.

الأداء العتادي وتقنيات البطارية والشحن السريع 

وأفادت التفاصيل المنشورة في التقرير بأن هاتف Pura 90s Pro يعمل بمعالجات Kirin الحديثة فائقة السرعة المجهزة لدعم شبكات الاتصال المتقدمة والبرمجيات الثقيلة، إلى جانب الاعتماد على نظام التشغيل المطور HarmonyOS للحد من استهلاك الطاقة وزيادة الاستجابة.

ويتضمن الهاتف بطارية ضخمة عالية الكثافة تدعم الشحن السريع السلكي واللاسلكي من هواوي، مما يوفر شحناً كاملاً للبطارية خلال دقائق معدودة ويضمن استمرار التشغيل لفترات طويلة تحت الاستخدام المكثف.

تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصميم الخارجي 

وأشار التقرير الإخباري لموقع Huawei Central إلى أن الهاتف يقدم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التفاعلية؛ تشمل التعديل الذكي على الصور، والترجمة الفورية، والتحكم بالإشارات دون لمس الشاشة، إضافة إلى تعزيز حماية البيانات والخصوصية المباشرة للمستخدم.

ويتميز الهاتف بتصميم خارجي يعتمد على مواد عالية الصلابة وشاشة معززة بـ Kunlu Glass المقاوم للصدمات والخدوش، مع توافره بخيارات ألوان متعددة تعكس الهوية البصرية لسلسلة Pura الرائدة.

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