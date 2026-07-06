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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا 200 ميجا بيكسل.. هواوي تطرح هاتف Pura 90 Pro Max في هذا التوقيت

سلسلة هواتف Pura 90
سلسلة هواتف Pura 90
لمياء الياسين

أكدت شركة هواوي ، أنها ستستضيف حدث إطلاق رئيسي تحت شعار "حان وقتك الآن" في ماليزيا، في 14 يوليو. 

وفي هذا الحدث، ستقدم الشركة سلسلة هواتف Pura 90 الذكية إلى الأسواق العالمية لأول مرة.

وتم الكشف عن سلسلة هواتف Pura 90 في الصين في وقت سابق من هذا العام، وتضم ثلاثة طرازات: Pura 90 القياسي ، و Pura 90 Pro ، و Pura 90 Pro Max . 

وتبدأ الأسعار في الصين من 4699 يوان (حوالي 690 دولارًا أمريكيًا).
يأتي جهاز Pura 90 القياسي بشاشة مسطحة مقاس 6.84 بوصة بدقة 1.5K وبطارية سعة 6500 مللي أمبير في الساعة، معبأة في إطار نحيف بسمك 6.9 ملم ووزن 203 جرام.

يرتقي هاتف Pura 90 Pro بمستوى الكاميرا من خلال شاشة بحجم 6.6 بوصة، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة تتراوح من f/1.4 إلى f/4.0، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12.5 ميجابكسل، وعدسة تقريب بصري بدقة 50 ميجابكسل توفر تكبيرًا بصريًا بمقدار 4x.

 هاتف هواوي Pura 90 Pro Max 

 هاتف هواوي Pura 90 Pro Max 

من جانبه ، يقدم هاتف هواوي Pura 90 Pro Max شاشة أكبر بحجم 6.9 بوصة، ونظام كاميرا متطور يضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل، وعدسة تقريب بصري بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل تدعم تقريبًا بصريًا يصل إلى 4x وتقريبًا بصريًا عالي الجودة يصل إلى 8x.

وصرّحت هواوي، بأن نظام التقريب هذا يلتقط ضوءًا أكثر بكثير من الهواتف الرائدة المنافسة، وذلك بفضل تصميم موشور خاص.

تصميم وألوان هاتف هواوي بورا 90 برو
 

يعمل كلا طرازي Pro بمعالج Kirin 9030S الجديد، الذي يُحسّن بشكل ملحوظ معالجة الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة وحماية بزجاج Kunlun لمتانة أفضل. 

كما يتميز كلا الطرازين بتقريب بصري 4x وتقريب رقمي يصل إلى 100x للكاميرا الأمامية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

 ويعمل الهاتفان بنظام HarmonyOS 6.1، مع مجموعة من أدوات التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن شركة هواوي لم تكشف بعد عن الأسعار العالمية، فمن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في حدث 14 يوليو في كوالالمبور.

شركة هواوي Pura 90 Pro Max Pura 90 Pro هواتف Pura 90 الذكاء الاصطناعي نظام HarmonyOS 61 كاميرا أمامية

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