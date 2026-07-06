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مؤسسة التأمين الإسرائيلية: المُهاجرون الجدد يغادرون إسرائيل بـ"أرقام قياسية"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مؤسسة التأمين الإسرائيلية: المُهاجرون الجدد يغادرون إسرائيل بـ"أرقام قياسية"

المُهاجرون الجدد يغادرون إسرائيل
المُهاجرون الجدد يغادرون إسرائيل
أ ش أ

كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية أن المهاجرين اليهود الجدد إلى إسرائيل (العوليم) شكّلوا غالبية الإسرائيليين الذين ألغوا إقامتهم خلال العام الماضي، في ظل تزايد الدعوات إلى إصلاح شامل لمنظومة استيعاب المهاجرين.

 

ووفقًا للبيانات، أنهى 35 ألفًا و625 شخصًا إقامتهم في إسرائيل خلال عام 2025، سواء بالمغادرة أو بطلب إلغاء صفة الإقامة، وكان نحو 20 ألفًا منهم من المهاجرين الجدد، بما يمثل 56% من إجمالي المُغادرين.

 

كما أظهرت البيانات أنه في عام 2024 أنهى 46 ألفًا و385 شخصًا إقامتهم في إسرائيل، بينهم 18 ألفًا و841 مهاجرًا جديدًا، بما يعادل نحو 40% من إجمالي المغادرين.

 

وأشارت البيانات إلى أن الظاهرة بدأت قبل اندلاع الحرب الحالية، إذ سجل عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين الذين غادروا إسرائيل خلال عامين من وصولهم، فيما تفاقم هذا الاتجاه خلال عام 2023.

 

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" عن رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب وشؤون الشتات في الكنيست، جلعاد كاريف، قوله إن مغادرة أعداد كبيرة من المهاجرين الجدد تعود إلى ضعف برامج الاستيعاب ومحدودية الدعم المالي بعد الأشهر الستة الأولى من وصولهم، معتبرًا أن ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الاندماج في سوق العمل يجعلان حزمة المساعدات الحالية غير كافية.

مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية المهاجرين اليهود إسرائيل

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