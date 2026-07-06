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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الأهرامات لخان الخليلي.. أفضل برنامج سياحي عائلي ليوم واحد في القاهرة..فيديو

الأهرامات
الأهرامات
البهى عمرو

أكدت بسنت صفوت، بلوجر السفر والرحلات، أن القاهرة تمتلك مقومات سياحية استثنائية تجعلها واحدة من أهم المدن التي يجب أن يزورها أي سائح، مشيرة إلى أن التطوير الكبير الذي شهدته المواقع الأثرية والتراثية خلال السنوات الأخيرة أسهم في تقديم تجربة سياحية أكثر سهولة وتميزًا، إلى جانب وجود العديد من الوجهات المناسبة للعائلات والشباب بتكاليف معقولة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أي سائح يزور القاهرة لأول مرة يجب أن يضع المتحف المصري الكبير والأهرامات في مقدمة برنامج رحلته، مؤكدة أن أعمال التطوير التي شهدتها منطقة الأهرامات جعلت زيارتها أكثر سهولة وتنظيمًا مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضافت أن منطقة مصر القديمة تأتي أيضًا ضمن أهم الوجهات السياحية، إلى جانب شارع المعز الذي يحظى بإعجاب كبير من الزائرين سواء خلال ساعات النهار أو في المساء، لما يتمتع به من طابع تاريخي مميز.

وأشارت إلى أن قلعة صلاح الدين، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمراكب النيلية، تعد من أبرز الأماكن التي تمنح السائح تجربة متكاملة تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة.

وأضافت أن الفترة المسائية يمكن استغلالها في زيارة قلعة صلاح الدين، ثم التجول في وسط القاهرة، قبل إنهاء اليوم داخل خان الخليلي وشارع المعز للاستمتاع بالأجواء التراثية، مع إمكانية قضاء الساعات الأخيرة من اليوم في ممشى أهل مصر.

الأهرامات صدى البلد سائح المواقع الأثرية

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