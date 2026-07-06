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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقي صحفي الملف ويفتتح مكتبة المتحف الكبير..اليوم

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

يشهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الأثنين افتتاح مكتبة المتحف المصري الكبير بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.

حفظ التراث

 

وتعد المتاحف أماكن لحفظ التراث، بالإضافة إلى مساحات للتعلم والابتكار والتواصل بين الثقافات والحضارات، وهو ما يعكسه شعار هذا العام بصورة حقيقية، حيث تجمع المتاحف مختلف الثقافات حول قصة إنسانية مشتركة.

كما يعقد وزير السياحة والآثار مع الصحفيين مندوبي الوزارة المسئولين عن ملف السياحة والآثار لقاء دوري.

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن عدد زائري المتاحف والمواقع الأثرية في مختلف أنحاء الجمهورية بلغ 18.5 مليون زائر خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 33% مقارنة بعام 2024.

وأوضح فتحي، أن مصر تستقبل جميع شرائح السائحين من مختلف الجنسيات، وأن متوسط إقامة السائح في مصر تبلغ 10 أيام، مع تزايد الإقبال على السياحة الفاخرة.

وحول الطفرة التي يشهدها الساحل الشمالي، أوضح وزير السياحة والآثار أن الموسم السياحي الصيفي بالساحل الشمالي امتد العام الماضي حتى شهر نوفمبر، وأن عدد رحلات الطيران إلى مطار العلمين ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 540% مقارنة بعام 2024، كما يشهد العام الجاري منذ بدايته وحتى الآن زيادة جديدة بلغت 30% مقارنة بذات الفترة من عام 2025.

وزير السياحة والآثار السياحة المتحف المصري الكبير التراث المتاحف

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