جابر طايع يطالب بتجريم ارتداء الزي الأزهري لغير المنتسبين ويحذر من فتاوى غير صحيحة

علق الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، على واقعة محمد الجازي، الذي ظهر مرتديًا الزي الأزهري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض خلال تفاعله مع المتابعين لانتقادات بسبب إساءته لبعض الأشخاص والشخصيات العامة.

وقال جابر طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «تغطية خاصة» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن وزارة الأوقاف من حقها اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة تجاه أي شخص يدعي انتسابه إليها دون أن يكون تابعًا لها.

محاسبة من ينتحل الصفة

وأكد رئيس القطاع الديني السابق أن الأشخاص الذين يرتدون الزي الأزهري رغم عدم تبعيتهم لوزارة الأوقاف أو المؤسسات الأزهرية، يجب أن يخضعوا للمحاسبة، بهدف الحد من هذه الظاهرة ومنع تكرارها.

وأوضح أن الزي الأزهري يرتبط في أذهان المواطنين بصورة رجل الدين والعالم، وهو ما قد يمنح من يرتديه ثقة ومصداقية لدى الجمهور حتى لو لم يكن من المنتسبين إلى الأزهر.

دعوة لتشريع يجرم الواقعة

وطالب جابر طايع بضرورة وضع تشريع قانوني يواجه انتحال الصفات الدينية، ويجرم ارتداء الزي الأزهري من جانب غير المنتسبين إليه.

وقال إن هناك موروثًا لدى المجتمع يجعل رجل الأزهر محل ثقة لدى قطاع كبير من المواطنين، كما أن فتاواه تحظى باهتمام واستماع من الجمهور، ولذلك يجب أن تكون هناك ضوابط تمنع انتحال هذه الصفة.

تحذير من الفتاوى غير الصحيحة

وشدد رئيس القطاع الديني السابق على خطورة استخدام الزي الأزهري في تقديم فتاوى أو آراء دينية من جانب أشخاص غير تابعين للأزهر الشريف، مؤكدًا أن الأمور المتعلقة بالدين والآخرة لا تحتمل التلاعب أو تقديم معلومات غير صحيحة.

وأوضح أن شخصًا قد يظهر أمام الجمهور مرتديًا الزي الأزهري، ثم يقدم فتوى أو رأيًا دينيًا غير صحيح، وهو ما قد يؤدي إلى تضليل المواطنين بسبب اعتقادهم أنه يمثل مؤسسة الأزهر.

الحفاظ على الهوية الدينية

وأكد جابر طايع أن تنظيم ارتداء الزي الأزهري لا يتعلق بالمظهر فقط، وإنما يرتبط بالحفاظ على الهوية الدينية لمصر ومكانة المؤسسات الدينية الرسمية.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة ضد من ينتحل صفة دينية أو يستخدم الزي الأزهري لإضفاء المصداقية على آرائه، بما يضمن حماية المواطنين من المعلومات والفتاوى غير الموثوقة.