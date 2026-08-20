قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلال أم بدعة.. هل يجوز التهادي بـ حلوى المولد النبوي بين الناس؟
جابر طايع يطالب بتجريم ارتداء الزي الأزهري لغير المنتسبين ويحذر من فتاوى غير صحيحة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة فلوريس الإندونيسية مجددًا
قراءة آية الكرسي بعد الصلاة.. ثواب عظيم وفضل المداومة عليها عقب الفرائض
أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على إغلاق التحقيق في مقتل عاملة إغاثة بغزة
متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط
مقـ ـتل 4 وإصابة 23 إثر هجوم روسي واسع على كييف
المرافق والتصالح في مخالفات البناء.. متى تحصل العقارات المخالفة على الكهرباء والمياه؟
دعاء المولد النبوي الشريف.. احرص عليه في هذه الأيام المباركة
روائح خانقة بالنبطية وكفرجوز.. اتهامات باستخدام الفوسفور خلال الغارات الإسرائيلية على لبنان
للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. طريقة التقديم فى أكاديمية الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جابر طايع يطالب بتجريم ارتداء الزي الأزهري لغير المنتسبين ويحذر من فتاوى غير صحيحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار عبد العظيم

علق الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، على واقعة محمد الجازي، الذي ظهر مرتديًا الزي الأزهري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض خلال تفاعله مع المتابعين لانتقادات بسبب إساءته لبعض الأشخاص والشخصيات العامة.

وقال جابر طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «تغطية خاصة» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن وزارة الأوقاف من حقها اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة تجاه أي شخص يدعي انتسابه إليها دون أن يكون تابعًا لها.

محاسبة من ينتحل الصفة

وأكد رئيس القطاع الديني السابق أن الأشخاص الذين يرتدون الزي الأزهري رغم عدم تبعيتهم لوزارة الأوقاف أو المؤسسات الأزهرية، يجب أن يخضعوا للمحاسبة، بهدف الحد من هذه الظاهرة ومنع تكرارها.

وأوضح أن الزي الأزهري يرتبط في أذهان المواطنين بصورة رجل الدين والعالم، وهو ما قد يمنح من يرتديه ثقة ومصداقية لدى الجمهور حتى لو لم يكن من المنتسبين إلى الأزهر.

دعوة لتشريع يجرم الواقعة

وطالب جابر طايع بضرورة وضع تشريع قانوني يواجه انتحال الصفات الدينية، ويجرم ارتداء الزي الأزهري من جانب غير المنتسبين إليه.

وقال إن هناك موروثًا لدى المجتمع يجعل رجل الأزهر محل ثقة لدى قطاع كبير من المواطنين، كما أن فتاواه تحظى باهتمام واستماع من الجمهور، ولذلك يجب أن تكون هناك ضوابط تمنع انتحال هذه الصفة.

تحذير من الفتاوى غير الصحيحة

وشدد رئيس القطاع الديني السابق على خطورة استخدام الزي الأزهري في تقديم فتاوى أو آراء دينية من جانب أشخاص غير تابعين للأزهر الشريف، مؤكدًا أن الأمور المتعلقة بالدين والآخرة لا تحتمل التلاعب أو تقديم معلومات غير صحيحة.

وأوضح أن شخصًا قد يظهر أمام الجمهور مرتديًا الزي الأزهري، ثم يقدم فتوى أو رأيًا دينيًا غير صحيح، وهو ما قد يؤدي إلى تضليل المواطنين بسبب اعتقادهم أنه يمثل مؤسسة الأزهر.

الحفاظ على الهوية الدينية

وأكد جابر طايع أن تنظيم ارتداء الزي الأزهري لا يتعلق بالمظهر فقط، وإنما يرتبط بالحفاظ على الهوية الدينية لمصر ومكانة المؤسسات الدينية الرسمية.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة ضد من ينتحل صفة دينية أو يستخدم الزي الأزهري لإضفاء المصداقية على آرائه، بما يضمن حماية المواطنين من المعلومات والفتاوى غير الموثوقة.

رئيس القطاع الديني وزارة الأوقاف القطاع الديني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

تجديد بطاقة الرقم القومي

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

جنيهات ذهب

1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

البكالوريا المصرية

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf عبر هذا الرابط .. خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

المجموع من 100 درجة منها 5 على المواظبة والسلوك|قرار عاجل لتلاميذ ابتدائي دفعة 2027

حالة الطقس غدا الخميس

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

ترشيحاتنا

الدكتورة هالة زايد

اشتغلت في نفس اليوم.. هالة زايد تكشف كواليس انتقالها من الطب إلى الإدارة

الريتاتروتيد

يستخدمها رواد الجيم.. استشاري جراحات سمنة يحذر من مادة متداولة خارج الصيدليات

الدكتورة هالة زايد

هالة زايد تكشف سر نجاحها من أول يوم في وزارة الصحة: حاتم الجبلي اعتمد خطتي

بالصور

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

BYD تكشف عن Denza N8 الكهربائية.. مدى يتجاوز 1000 كيلومتر وشحن قياسي خلال 5 دقائق

Denza N8
Denza N8
Denza N8

بالأسود المثير.. بوسى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد