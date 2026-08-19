الأوقاف تنظم 1074 قافلة دعوية بمراكز الشباب بعنوان: «تشجيع الشباب على العمل التطوعي»

نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء الموافق 19 من أغسطس 2026م، (1074) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، تحت عنوان: «تشجيع الشباب على العمل التطوعي».

وتأتي هذه القوافل في ضوء التعاون بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة، وحرص وزارة الأوقاف على تعزيز مشاركتها المجتمعية والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب، باعتبارهم طاقة أساسية في بناء الوطن وصناعة مستقبله.

وتناولت القوافل أهمية العمل التطوعي ودوره في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم المبادرة والعطاء والتعاون والمسئولية المجتمعية، بما يسهم في بناء شخصية وطنية إيجابية، وتعزيز روح المشاركة والانتماء، وتشجيع الشباب على الإسهام الفاعل في خدمة مجتمعهم ودعم مسيرة التنمية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه القوافل تأتي ضمن جهودها المستمرة في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، وتفعيل دور المساجد والأئمة في التواصل مع الشباب، وبناء وعي رشيد يعزز القيم الدينية والوطنية والأخلاقية، ويدعم جهود الدولة في بناء الإنسان.