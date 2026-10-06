تحضيرًا لـ"منتدى مصر 2026".. مدبولي يستعرض محاور رعاية الموهوبين وإتاحة الفرص للشباب

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سُلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لاستعراض محاور جلستي: "رعاية الموهوبين"، و "الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير".

وذلك في إطار متابعة تحضيرات تنظيم "منتدى مصر 2026"، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إدراج هاتين الجلستين على أجندة المنتدى، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين، بما يضمن بناء أجيال قادرة على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات.

مشاركة واسعة من جانب العناصر الشبابية

وأكد رئيس الوزراء أهمية أن تشهد الجلستان مشاركة واسعة من جانب العناصر الشبابية، للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، وذلك على النحو الذي يعكس اهتمام الدولة الأصيل بعنصر "الشباب" كركيزة مهمة في المُشاركة في بناء الوطن وصياغة مستقبله.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن تتضمن فعاليات الجلستين الإعلان عما تتخذه الدولة من مبادرات وبرامج وطنية لاكتشاف ورعاية الموهوبين، في مختلف مجالات الإبداع والمنافسة الرياضية، والكشف عن أوجه الدعم التي تقدمها الدولة لتحفيز الشباب.