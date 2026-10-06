الزمالك يخرج عن صمته قبل القمة ويفجر مفاجأة بشأن أزمة إيقاف القيد | خاص

قال مصدر بنادي الزمالك إنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن تراجع النادي عن حل أزمة إيقاف القيد في الفترة الحالية، وأوضح أن هذا الكلام غريب جدًا وإدارة النادي مندهشة من هذا الأمر.



وأضاف المصدر أن الزمالك يتحرك منذ عدة شهور لحل أزمة إيقاف القيد التأديبي بكل ما أوتي من قوة، والنادي لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات المتبقية لحل أزمة القيد.

وشدد المصدر على أن إثارة هذه الأحاديث قبل لقاء القمة هدفها التأثير على الفريق، وأوضح المصدر أن النادي لن يقف صامتًا أمام أي شائعات هدفها ضرب استقرار نادي الزمالك وفريق الكرة في هذا التوقيت المهم في ظل ارتباط الأبيض بخوض عدد من المباريات المهمة محليًا وأفريقيا.