تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل طفيف مدعوما بتعافي أسعار الذهب في البورصات العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، نحو 6140 جنيها للجرام اليوم، مقارنة مع 6130 جنيها عند ختام تعاملات أول أمس، ليرتفع بنحو 10 جنيهات.

واليوم الثلاثاء استقر سعر الذهب في مصر على مستوى جميع الاعيرة الذهبية .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ويقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 6-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4164 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5263 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6140 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7017 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 49.120 جنيهًا

لا تزال العوامل داعمة للذهب، إذ ارتفعت التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في أطول سلسلة من التدفقات الاستثمارية لصناديق الذهب منذ بداية العام.