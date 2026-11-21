تتعدد الأضرار الصحية الناتجة عن التدخين، ولا تقتصر خطورته على الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي فحسب، بل تمتد إلى التأثير على كفاءة الرئة وقدرتها على أداء وظيفتها الحيوية في إمداد الدم بالأكسجين. وفي هذا السياق، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من التأثيرات الخطيرة للتدخين على الرئة، مؤكدًا أنها من أكثر أعضاء الجسم هشاشة وحساسية، وموجهًا رسالة مهمة للمدخنين بشأن ضرورة الإقلاع عن هذه العادة لحماية صحتهم.

حسام موافي يوضح سبب خطورة التدخين على الرئة

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئة تختلف عن بقية أعضاء الجسم، مثل القلب والكبد والكلى والعضلات والعظام والمخ، نظرًا لطبيعتها شديدة الحساسية، رغم الدور الحيوي الذي تؤديه في إدخال الأكسجين إلى الدم اللازم لاستمرار الحياة.

الإقلاع عن التدخين يحمي الرئة من التلف

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن التوقف عن التدخين يمثل خطوة أساسية للحفاظ على سلامة الرئة، موضحًا أن الإقلاع عنه قبل حدوث أضرار كبيرة قد يساعد على تجنب المضاعفات، بل إن بعض المدخنين الذين يتوقفون مبكرًا قد تظل رئاتهم بحالة جيدة دون تلف ملحوظ.

حسام موافي يحذر من التهاب الشعب الهوائية واحتباس الهواء

وحذر موافي من أن التدخين قد يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية، وهي الممرات المسؤولة عن دخول الهواء إلى الرئة وخروجه منها، موضحًا أن عملية الشهيق تعتمد على انقباض العضلات، بينما يحدث الزفير بصورة طبيعية نتيجة ارتخائها.

وأضاف أن تضرر الشعب الهوائية قد يعيق خروج الهواء من الرئة، ما يؤدي إلى احتباسه داخلها، وهو ما يمثل أحد المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالتدخين، مشددًا على أهمية الإقلاع عن السجائر لحماية الرئة والحفاظ على كفاءتها.