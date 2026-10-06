ارتفاع حمض اليوريك في الدم.. 13 سببا قد ترفع مستوياته دون ظهور أعراض.. وطرق علاجها

أسباب ارتفاع حمض اليوريك

أعراض ارتفاع حمض اليوريك

علاج ارتفاع حمض اليوريك

النقرس

أعراض النقرس

حصوات الكلى

حمض اليوريك والنقرس

الأطعمة الغنية بالبيورين

أطعمة ترفع حمض اليوريك

أسباب النقرس

تحليل حمض اليوريك

مستوى حمض اليوريك في الدم

يُعد ارتفاع حمض اليوريك في الدم من الحالات التي قد تمر دون أعراض واضحة لدى كثير من الأشخاص، لكنه قد يرتبط في بعض الحالات بمشكلات صحية مثل النقرس أو حصوات الكلى.

ما أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم؟

ويُنتج الجسم حمض اليوريك عند تكسير مواد تُعرف باسم «البيورينات»، وهي مركبات موجودة بصورة طبيعية في الجسم وبعض الأطعمة. وينتقل حمض اليوريك عبر الدم إلى الكلى، التي تتخلص من معظمه عن طريق البول.

وذكرت صحيفة Mayo Clinic في تقرير طبي، أن ارتفاع مستوى حمض اليوريك قد يحدث نتيجة إنتاج الجسم كميات أكبر من المعتاد، أو بسبب عدم قدرة الكلى على التخلص منه بكفاءة، أو نتيجة اجتماع العاملين معًا.

ومن أبرز الأسباب والعوامل المرتبطة بارتفاع حمض اليوريك:

ـ تناول بعض الأدوية المدرة للبول، والمعروفة باسم «حبوب الماء».

ـ الإفراط في تناول الكحول.

ـ الإكثار من المشروبات الغازية أو الأطعمة الغنية بالفركتوز، وهو أحد أنواع السكر.

ـ العوامل الوراثية.

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ تناول بعض الأدوية المثبطة للمناعة.

ـ مشكلات الكلى التي تؤثر في قدرتها على التخلص من حمض اليوريك.

ـ بعض أنواع سرطان الدم، مثل اللوكيميا.

ـ متلازمة الأيض.

ـ تناول جرعات من النياسين، المعروف أيضًا بفيتامين B3.

ـ السمنة.

ـ الإصابة بكثرة الحمر الحقيقية «Polycythemia vera».

ـ الصدفية.

ـ اتباع نظام غذائي غني بالبيورينات، خاصة الأطعمة مثل الكبد واللحوم البرية والأنشوجة والسردين.

أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم

هل ارتفاع حمض اليوريك يعني الإصابة بالنقرس؟

ليس بالضرورة، فارتفاع حمض اليوريك في الدم لا يُعد مرضًا في حد ذاته، كما أن معظم الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة منه لا يعانون بالضرورة من أعراض النقرس أو حصوات الكلى.

ومع ذلك، يمكن أن يرتبط ارتفاع حمض اليوريك بحدوث النقرس أو بعض أنواع حصوات الكلى، ولذلك قد يطلب الطبيب فحص مستوى حمض اليوريك عند وجود أعراض أو حالات صحية تستدعي ذلك.

أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم

السرطان والعلاج الكيميائي قد يرفعان حمض اليوريك

متلازمة تحلل الورم قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في حمض اليوريك، وهي حالة تحدث نتيجة التحلل السريع للخلايا وإطلاق محتوياتها إلى الدم.

وقد تحدث هذه الحالة مع بعض أنواع السرطان أو نتيجة العلاج الكيميائي المستخدم لعلاجها، لذلك قد يراقب الأطباء مستويات حمض اليوريك لدى بعض مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم

متى يحتاج ارتفاع حمض اليوريك إلى مراجعة الطبيب؟

قد لا يسبب ارتفاع حمض اليوريك أي أعراض، لكن الطبيب قد يطلب قياس مستواه لدى الأشخاص الذين يعانون من نوبة نقرس أو نوع معين من حصوات الكلى.

وفي حال كان المريض يعتقد أن أحد الأدوية التي يتناولها تسبب ارتفاع حمض اليوريك، تنصح بالتحدث إلى الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية، مع عدم إيقاف الدواء من تلقاء نفسه إلا بناءً على توجيه طبي.