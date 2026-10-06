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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
محمد إبراهيم

شهد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط، دفعة المقدم الشهيد عيد حامد إبراهيم، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من المحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وقدامى مديري كلية الضباط الاحتياط، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلاميين، وأسر الطلبة الخريجين.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض مهارات فنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم، والتي عكست الكفاءة البدنية والقتالية العالية التي اكتسبها الطلبة، أعقبها استعراض المهارات الفنية باستخدام السلاح، تلى ذلك عرض عدد من الأنشطة البحثية والابتكارات التي نفذها طلبة الكلية، والتي تهدف إلى مواكبة التطور العلمي في مختلف المجالات، واختتمت العروض بالعرض العسكري، الذي شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريمًا لروح شهداء الوطن الأبرار.

أعقب ذلك إعلان كبير المعلمين بكلية الضباط الاحتياط نتيجة التخرج، وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، ثم قام الفريق أشرف سالم زاهر بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، الذي صدق على منحه لهم السيد رئيس الجمهورية، تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة دراستهم بالكلية، تلى ذلك تكريم أسرة المقدم الشهيد عيد حامد إبراهيم، وردد الخريجون قسم الولاء.

وألقى اللواء أح محمد سيد حسن، مدير كلية الضباط الاحتياط، كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية للارتقاء بمستوى تأهيل الطلبة تعليميًا وعسكريًا وبدنيًا، ليكونوا طاقات بشرية خلاقة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الوطن وصون مقدراته.

وفي نهاية الاحتفال، نقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للخريجين وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية وانضمامهم لصفوف القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستظل في الطليعة دائمًا بعطاء أبنائها ووفائهم لمسؤولياتهم تجاه الوطن، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن التاريخ لن ينسى بطولات أبنائه من الضباط الاحتياط، مؤكدًا أنهم يمثلون أحد أهم ركائز منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، كما أوصى الخريجين بمواصلة الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العلم والمعرفة، والاستفادة من إمكانات القوات المسلحة العلمية والعسكرية، والحفاظ على أسلحتهم ومعداتهم، والعمل على تطوير أدائها للحفاظ على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.

وزير الدفاع كلية الضباط الاحتياط القوات المسلحة

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وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
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وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

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