ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟.. اكتشف المفاجأة

يحتوي الكيوي على ألياف قابلة للذوبان وأخرى غير قابلة للذوبان ، مما يساعد على تعزيز صحة الأمعاء، تناول قشر الكيوي يمكن أن يزيد من محتوى الألياف بنسبة ٥٠٪ تقريبًا.

تُشكّل الألياف القابلة للذوبان مادة هلامية تُساعد على منع الطعام من المرور بسرعة كبيرة عبر الجهاز الهضمي، أما الألياف غير القابلة للذوبان فتُساعد الطعام على المرور بسهولة أكبر عبر القناة الهضمية، ويُساعد هذان العاملان معًا على الحفاظ على صحة وانتظام حركة الأمعاء، ويمنعان الإمساك.

فوائد الكيوى..

1. دعم جهاز المناعة

يساعد فيتامين C الموجود في الكيوي على أداء الجهاز المناعي لوظائفه الطبيعية، كما يساهم في تكوين الكولاجين اللازم لصحة الجلد والأنسجة والتئام الجروح.

2. تحسين حركة الأمعاء

تحتوي فاكهة الكيوي على الألياف الغذائية التي تساعد على دعم انتظام حركة الأمعاء، وقد يكون تناولها ضمن نظام غذائي متوازن مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الإمساك.

3. المساهمة في صحة القلب

يوفر الكيوي البوتاسيوم، وهو عنصر مهم لوظائف العضلات والأعصاب وتنظيم ضغط الدم، كما أن إدراجه ضمن نظام غني بالفواكه والخضراوات يساعد على تحسين جودة النظام الغذائي.

4. طريقة بسيطة لتناوله

يمكن تناول الكيوي طازجًا، أو إضافته إلى سلطة الفواكه والزبادي والشوفان، مع مراعاة التنوع في مصادر الفيتامينات والمعادن وعدم الاعتماد على فاكهة واحدة فقط.

المصدر هيلثى لاين