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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
رنا عصمت

تُعد صينية البطاطس بالفراخ من الأكلات الشهيرة التي يفضلها الكثيرون، لما تتميز به من مذاق شهي وسهولة في التحضير، فضلًا عن إمكانية تقديمها مع الأرز الأبيض أو الخبز والسلطة الخضراء، لتصبح وجبة متكاملة مناسبة للغداء العائلي.

وتتميز هذه الوصفة بتوافر مكوناتها في معظم المنازل، كما أن تحضيرها في الفرن يساعد على امتزاج نكهات الفراخ والبطاطس والطماطم والتوابل، ما يمنحها مذاقًا مميزًا.

مكونات صينية البطاطس بالفراخ

كيلو فراخ مقطعة إلى أجزاء.

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

3 حبات طماطم مبشورة.

حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب من الماء أو المرق.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

تجهيز البطاطس: تُقشر البطاطس وتُغسل جيدًا، ثم تُقطع إلى شرائح متوسطة السمك حتى تنضج بصورة متساوية داخل الفرن.

تحضير الصلصة: تُخلط الطماطم المبشورة مع الثوم والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والزيت، ويمكن إضافة القليل من الماء لتخفيف قوام الصلصة.

ترتيب الصينية: تُوزع شرائح البطاطس والبصل والفلفل الأخضر في صينية مناسبة، ثم تُضاف قطع الفراخ فوقها.

إضافة التتبيلة: تُسكب صلصة الطماطم والمرق على المكونات، مع التأكد من توزيع السائل بصورة متساوية.

التسوية في الفرن: تُغطى الصينية وتدخل فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية، حتى تقترب الفراخ والبطاطس من النضج.

التحمير النهائي: يُرفع الغطاء خلال الدقائق الأخيرة حتى تكتسب الفراخ لونًا ذهبيًا شهيًا، مع التأكد من اكتمال نضجها ووصول درجة حرارتها الداخلية إلى 74 درجة مئوية.

أسرار نجاح صينية البطاطس

للحصول على أفضل نتيجة، يُفضل تقطيع البطاطس إلى شرائح متقاربة في الحجم، وعدم الإكثار من الماء حتى لا تصبح الصلصة خفيفة أكثر من اللازم. كما يمكن إضافة رشة من الزعتر أو إكليل الجبل لإضفاء نكهة مختلفة على الوصفة.


 

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم صينية البطاطس طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

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طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

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