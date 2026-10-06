مع بداية الخريف.. اعرف أشهر الأمراض المنتشرة به وطرق الوقاية منها

يتميز فصل الخريف بأنه فترة التغيرات الجوية التى تحول الطقس من الصيف إلى الشتاء مما يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة ببعض المشكلات الصحية.

نعرض لكم أبرز أمراض الخريف وكيفية الوقاية منها وذلك وفقا لما ذكره موقع WebMD .

آلام المفاصل والتهابها

مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، يلاحظ الكثير من الأشخاص، خاصة المصابين بالتهاب المفاصل، زيادة في خشونة وآلام المفاصل ورغم أن الأسباب الدقيقة لا تزال قيد الدراسة، إلا أن التغيرات في الضغط الجوي تؤثر على تمدد وانكماش الأنسجة حول المفاصل.

والوقاية منها يجب الحفاظ على دفء الجسم، ممارسة التمارين الخفيفة لتحريك المفاصل بانتظام، وتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 المضادة للتهيج.

آلام الظهر المرتبطة بالأعمال المنزلية

يجلب الخريف معه أنشطة بدنية جديدة مثل تنظيف الحدائق، جمع وتقليب أوراق الشجر المتساقطة، وتنظيف وترتيب المنزل استعداداً للشتاء، مما يضع ضغطاً مفاجئاً على عضلات الظهر.

والوقاية منه تجنب الانحناء المفاجئ للأسفل، وثني الركبتين عند رفع الأشياء الثقيلة أو أكياس الأوراق، وتوخي الحذر لعدم إجهاد عضلات الظهر السفلية.

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي

ينشط في فصل الخريف وبداية الشتاء ما يعرف بفيروس المعدة، مثل الفيروس العجلي أو النوروفيروس، والذي ينتشر بسهولة في التجمعات المغلقة.

ويسبب غثيان، قيء، إسهال، وتشنجات في البطن والحل في غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، والتركيز على شرب السوائل والمرق لتجنب الجفاف، وتجنب مشاركة الأغراض الشخصية.

جفاف البشرة والأكزيما

مع انخفاض مستويات الرطوبة في الهواء، يفقد الجلد رطوبته الطبيعية بسرعة، مما يؤدي إلى تقشر الجلد، والشعور بالحكة، أو تهيج حالات الأكزيما المزمنة.

للوقاية منها احرص على استخدام المرطبات الثقيلة الخالية من العطور بعد الاستحمام مباشرة، والابتعاد عن الاستحمام بالماء الساخن جداً لفترات طويلة وهذه النصائح تساعد أيضا في العلاج من الاكزيما والجفاف الشديد.