المفوضية الأوروبية تخصص 229.2 مليون يورو لدعم الانتعاش الاقتصادي والإصلاحات في فنلندا

منحت المفوضية الأوروبية، اليوم /الثلاثاء/، تقييمًا إيجابيًا لطلب فنلندا الخامس للحصول على دفعة مالية بقيمة 229.2 مليون يورو، بموجب "مرفق التعافي والصمود" لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والإصلاحات في البلاد.

وذكرت المفوضية - في بيان - أن فنلندا انضمت، بهذا الطلب الخامس والأخير، إلى مجموعة الدول الأعضاء التي أنجزت بالكامل بنسبة 100% الإصلاحات والاستثمارات المرتبطة بخطتها للتعافي والصمود، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 40.3 مليار يورو.

ويُشكل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسار تنفيذ شروط "مرفق التعافي والصمود"، ويُبرهن على التزام فنلندا بتنفيذ الإصلاحات والاستثمارات المحددة في خطتها.

وخلصت المفوضية إلى أن فنلندا أنجزت بشكل مرضٍ جميع المراحل الرئيسية الـ10 والأهداف الـ12 المحددة، والمنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي الخاص بشروط صرف المخصصات المالية، بما في ذلك إصلاحات واستثمارات في مجالات خفض انبعاثات الكربون، والاستدامة البيئية، وإجراءات التصاريح للمشاريع الخضراء، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والرعاية الاجتماعية والصحية، والتعلم المستمر، والبنية التحتية للبحث العلمي، ودعم النمو القائم على الابتكار في قطاعات اقتصادية مستهدفة.

وأضاف البيان أن فنلندا عززت جهود البحث والتطوير في المجال الأخضر من خلال فتح آفاق جديدة للبحث في مجالات حيوية، مثل تخزين الكهرباء، والطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون في الصناعة، وإنتاج الهيدروجين المتجدد، كما عملت على تعزيز القدرة التنافسية عبر دعم مشاريع تساعد الشركات المبتكرة على النمو دولياً، وترسيخ التخصص الاستراتيجي لفنلندا ودعم ركيزتها الاقتصادية القائمة على التصدير.

كما حرصت فنلندا على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال تحسين جودة التربة عبر معالجة أكثر من 50 ألف هكتار من الحقول ودعم مراكز الشباب من خلال توظيف 100 متخصص إضافي لتقديم خدمات صحية وتعليمية واجتماعية للشباب، والعمل على رقمنة التعلم مدى الحياة من خلال استحداث خدمات وفرص جديدة في مجال التعلم المستمر، وذلك لتلبية احتياجات التدريب ودعم التوجيه وتطوير الكفاءات والتخطيط المهني.