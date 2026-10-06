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تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

حسام وابراهيم حسن
حسام وابراهيم حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى عدد من أفراد منتخب مصر، على خلفية مباراة الفراعنة أمام الأرجنتين، وفقًا لما ورد في تقرير التحقيقات الخاص بلجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح العمايرة أن التقرير التحقيقي للجنة الانضباط بالفيفا تضمن توجيه اتهامات إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، مشيرًا إلى أن العقوبات المحتملة بشأن الاتهامات الموجهة إليهما تتراوح بين مباراتين و8 مباريات.

وأضاف خبير اللوائح أن الاتهامات الموجهة إلى «زيكو» تتضمن أيضًا عقوبة متوقعة بالإيقاف لمدة 4 مباريات على الأقل، وفقًا لما جاء في تقرير التحقيقات.

وأكد العمايرة أن العقوبات المذكورة ليست قرارات نهائية في الوقت الحالي، وإنما تأتي في إطار الاتهامات الواردة في تقرير لجنة الانضباط، على أن يتم حسم الموقف بشكل رسمي بعد صدور القرار النهائي.

وأشار إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من المنتظر أن تصدر قرارها بشأن العقوبات خلال الأيام المقبلة، لتحديد موقف جميع الأطراف من المشاركة في المباريات المقبلة.

وتترقب الجماهير المصرية القرار النهائي للجنة الانضباط، خاصة أن العقوبات حال صدورها قد تؤثر على الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة.

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