أحمد حسن: حسام الزناتي مديراً رياضياً للزمالك بعد القمة

كشف الإعلامي أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطور جديد داخل نادي الزمالك يخص منصب المدير الرياضي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "حسام الزناتي سيتم الإعلان عن توليه مسئولية المدير الرياضي للزمالك بعد القمة".

ويأتي ذلك في ظل سعي مجلس إدارة نادي الزمالك لإعادة هيكلة قطاع الكرة خلال الفترة الحالية، استعداداً للمرحلة المقبلة بعد مباراة القمة المرتقبة.

ويأتي دخول الزمالك المعسكر المغلق في إطار التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.