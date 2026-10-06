محمد عادل: كنت أتمنى إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

علَقَ الحكم الدولي السابق محمد عادل، على اختيار الدولي السلوفيني أوبريونوفيتش، لإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقبلة في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، والمقرر لها الأحد 11 أكتوبر 2026 على ستاد القاهرة الدولي.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح ، اليوم عن طاقم تحكيم مباراة القمة، وجاء كالآتي:حكم الساحة: رادي أوبريونوفيتش والمساعد الأول: يوري برابروتنيك والمساعد الثاني: جريجا كورديز والحكم الرابع: دافيد شمايتس وحكم تقنية الفيديو: ماتي يوج ومساعد حكم الفيديو: دافيد جابروفيتش

وقال محمد عادل، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": كنت أتمنى إسناد مباراة القمة المقبلة بين الزمالك والأهلي إلى طاقم تحكيم مصري، خاصًة أن هناك العديد من الحكام المميزين في الدوري الممتاز، وأفضل من أوبريونوفيتش، مثل محمود ناجي، محمد معروف، وأمين عمر، وجميعهم أفضل من الحكم السلوفيني الذي تم اختياره للمباراة.

وتابع: سيق للعديد من الحكام المصريين إدارة مباريات الأهلي والزمالك من قبل، وكنت واحدًا من هؤلاء، وراضِ عن إدارتي للمباراة، وكانت من أسهل المباريات التي قمت بإدارتها تحكيميًا رغم الجدل الكبير الذي صاحبها فيما بعد بسبب لفظ "الاحتواء".