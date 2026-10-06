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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لقمة الأهلى

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن استعدادات نادي الزمالك لمواجهة الأهلي المرتقبة في مباراة القمة بالدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك ينتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي في مباراة القمة».

ويأتي دخول الزمالك المعسكر المغلق في إطار التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

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