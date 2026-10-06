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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحسم رئيس بعثته في رواندا لمواجهة الجيش بدوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورت»، أن الكابتن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، سيتولى رئاسة بعثة الفريق خلال رحلته إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي، في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح حتحوت أن اختيار عبد الناصر محمد جاء بعد اعتذار عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك عن عدم قدرتهم على رئاسة البعثة في المباراة المرتقبة.

وأشار إلى أن مدير الكرة تحدث مع مسؤولي الزمالك بشأن رغبته في عدم تولي رئاسة البعثة، نظرًا إلى أن الرحلات الخارجية تتطلب الكثير من المهام والأعمال الإدارية، وهو ما يحتاج إلى تفرغ وتركيز كبيرين، بالتزامن مع ارتباطه بمهامه مع الفريق.

وأضاف أن إدارة الزمالك تمسكت بوجود عبد الناصر محمد ضمن البعثة وتوليه رئاستها، خاصة أن الكابتن معتمد جمال، الذي كان مطروحًا لتولي المهمة، سيسافر في اليوم التالي لمباراة الأهلي، استعدادًا لمواجهة الفريق في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبذلك، أصبح عبد الناصر محمد رئيسًا لبعثة الزمالك المتجهة إلى رواندا، لخوض مواجهة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك الإعلامي هاني حتحوت الكابتن عبد الناصر محمد نادي الزمالك دوري أبطال أفريقيا معتمد جمال

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