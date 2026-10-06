رغم عشقى لرونالدو.. ريو فيرديناند: لا يمكن ألّا تحب ميسي أنه ساحر

أشاد ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، بالأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا إعجابه الكبير بقدرات نجم برشلونة السابق، رغم اعترافه بمشاعره تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال فيرديناند، خلال تصريحات تلفزيونية، ردًا على المقارنات المستمرة بين ميسي ورونالدو: «الجميع يعرف مشاعري تجاه كريستيانو رونالدو، ودائمًا ما أرى بعض الناس يقولون: أوه، أنت لا تحب... اسمع يا رجل، لا يمكن ألّا تحب ميسي».

وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق: «أنا أحترم هذا الرجل كثيرًا، إنه لاعب استثنائي بشكل لا يُصدَّق».

وتابع متحدثًا عن طريقة ميسي داخل الملعب: «عندما تشاهده، تشعر أحيانًا وكأنك تشاهد سحرًا، لأنه يفعل أشياء تجعلك تقول: لا يوجد أي لاعب آخر يفعل ذلك».

وأوضح فيرديناند أن ميسي يمتلك قدرة استثنائية على قراءة تحركات المنافسين واستغلال المساحات الصغيرة، قائلًا: «إنه لاعب يبحث عن ملليمترات من المساحة، وملليمترات من حركة لاعبي الخصم ليستغلها».

وأضاف: «ليس أمتارًا، ولا ياردتين أو ثلاثًا، بل إنه يعمل ضمن نطاق الملليمترات، إنه مختلف تمامًا».

واختتم ريو فيرديناند حديثه عن النجم الأرجنتيني بتشبيه لافت، قائلًا: «هو ببساطة يرى المباراة بطريقة مختلفة، يا رجل، ميسي دائمًا بدقة 4K».

وأوضح: «لا يوجد لديه أي ضبابية، ولا تشوش، ولا تنقطع عنه شبكة الـWi-Fi أبدًا، لا يمرّ عليه ذلك النوع من اللحظات».

وتعكس تصريحات فيرديناند تقديره الكبير لقدرات ميسي الفنية وقراءته للملعب، في ظل استمرار المقارنات بين النجم الأرجنتيني وكريستيانو رونالدو، باعتبارهما من أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة.