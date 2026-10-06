أحمد عبدالفتاح: الأهلي أقوى اسكواد في مصر.. والحضري أفضل حارس رأيته

أشاد أحمد عبدالفتاح، نجم الأهلي السابق، بقدرات علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن بصمته واضحة على الفريق، كما كشف عن اختياراته لأفضل اللاعبين الذين شاهدهم في الكرة المصرية.

وقال عبدالفتاح، خلال تواجده ضيفا على برنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور: “علي ماهر مدرب جيد جدًا وبصمته واضحة على فريق سيراميكا كليوباترا، ومن الممكن أن نراه مديرًا فنيًا للمنتخب المصري في المستقبل”.

وأضاف: “الأهلي أقوى اسكواد في مصر، ثم بيراميدز وسيراميكا، ويأتي الزمالك من بعدهم”.

وتحدث عبدالفتاح عن أسامة عرابي، قائلًا: “أسامة عرابي ظلم في مجال التدريب، وهو مدرب جيد جدًا ويجتهد بشكل غير طبيعي”.

وكشف نجم الأهلي السابق عن اختياراته لأفضل اللاعبين في بعض المراكز، قائلًا: “الحضري أفضل حارس رأيته في مصر”.

وأضاف: “إبراهيم حسن أفضل باك رايت رأيته، وإبراهيم يوسف ووائل جمعة هما الأفضل في مركز قلب الدفاع”.

كما تحدث عبدالفتاح عن مؤمن زكريا، موضحًا: “مؤمن زكريا كان من ناشئي الأهلي، وبعد رحيله عن القطاع رشحته لنادي الإنتاج الحربي أثناء عملي مع طارق يحيى وقدم موسم خرافي مع الفريق”.