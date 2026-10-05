استقرت إدارة النادي الأهلي على توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى أوغندا، استعدادًا لمواجهة كيتارا في بطولة الأوغندية، وذلك في إطار حرص النادي على توفير أفضل الظروف للفريق قبل المباراة.

الأهلي يجهز طائرة خاصة إلى أوغندا استعدادًا لمواجهة كيتارا

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي في الساعات المبكرة من صباح يوم 14 أكتوبر الجاري، على متن الطائرة الخاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين ومنح الجهاز الفني فرصة أكبر للاستعداد للمواجهة المرتقبة.

ويأتي قرار توفير الطائرة الخاصة بهدف تقليل الوقت والجهد خلال رحلة السفر، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات المحلية والقارية، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية اللاعبين البدنية قبل خوض المباراة.

ومن المنتظر أن يضع الجهاز الفني برنامجًا خاصًا للفريق فور الوصول إلى أوغندا، يتضمن تدريبات استشفائية ثم التحضير الفني والخططي للمواجهة، مع التركيز على التأقلم مع الأجواء وظروف المباراة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى توفير كافة احتياجات بعثة الفريق خلال الرحلة، بما يساعد اللاعبين على الوصول إلى أوغندا في أفضل حالة ممكنة، قبل مواجهة كيتارا وتحقيق نتيجة إيجابية.

