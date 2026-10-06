والتر بواليا: الأهلي من أجمل فترات مسيرتي وأثق في الفوز على الزمالك

تحدث الزامبي والتر بواليا، مهاجم الأهلي السابق، عن ذكرياته خلال فترة ارتدائه قميص القلعة الحمراء، مؤكدًا أن تجربته مع الفريق كانت من أبرز المحطات في مسيرته الكروية، رغم الصعوبات التي واجهها في بدايته.

وقال بواليا في تصريحات عبر قناة الأهلي، إنه يلعب حاليًا في الكونغو، مشيرًا إلى أن الفترة التي قضاها داخل النادي الأهلي كانت من أجمل الفترات التي عاشها خلال مسيرته، خاصة مع حجم النادي وشعبيته الكبيرة.

وأوضح مهاجم الأهلي السابق أن هناك العديد من الذكريات المهمة التي لا تزال عالقة في ذهنه، وعلى رأسها التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، مؤكدًا أن تلك البطولات تمثل لحظات استثنائية بالنسبة له.

وأشار بواليا إلى أنه كان يشعر بسعادة أكبر خلال فترته مع الجونة، موضحًا أن الأجواء هناك جعلته يشعر وكأنه داخل منزله، كما كان أكثر قدرة على التعامل مع زملائه والتأقلم معهم.

وأضاف أن بدايته مع الأهلي لم تكن مثالية، خاصة أنه لم يتمكن من تسجيل أهداف في الفترة الأولى، لكنه مع مرور الوقت استطاع التأقلم وإثبات نفسه وتسجيل المزيد من الأهداف.

وكشف بواليا عن استمرار علاقته بعدد من لاعبي الأهلي، موضحًا أنه كان يتحدث مع أليو ديانج قبل رحيله، إلى جانب علاقته الجيدة بكل من أكرم توفيق ومحمود كهربا، مؤكدًا اعتزازه بعلاقته بجماهير القلعة الحمراء.

وتطرق بواليا إلى مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة، مؤكدًا أن مباريات القمة لا تعتمد فقط على المستوى الفني، وإنما تحتاج إلى التركيز والشخصية والروح القتالية داخل الملعب.

ووجه مهاجم الأهلي السابق رسالة إلى لاعبي الفريق، مطالبًا إياهم بالهدوء والثقة وتقديم أقصى ما لديهم، خاصة أنهم يدركون جيدًا قيمة ارتداء قميص الأهلي.

واختتم بواليا تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الأهلي على تحقيق الفوز، قائلًا إن توقعه الدائم هو انتصار الأهلي، مشيدًا بقوة الفريق الحالي، ومؤكدًا ثقته في إسعاد اللاعبين للجماهير خلال مواجهة الزمالك.