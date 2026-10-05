الأهلي يكشف حقيقة غضب عموتة من نجوم الفريق

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن قيام الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، بإبلاغ إدارة الكرة بعدم رضاه عن مستوى بعض اللاعبين، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

حقيقة غضب عموتة من نجوم الأهلي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن ما يتم تداوله حول وجود حالة من عدم الرضا لدى عموتة تجاه عدد من لاعبي الأهلي، أو مطالبته إدارة الكرة بإجراء تغييرات في قائمة الفريق، عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يمت للواقع بصلة.

وأضاف المصدر أن هذه الأخبار تأتي ضمن سلسلة من الشائعات التي يتم تداولها بصورة مستمرة ضد الفريق، مشيرًا إلى أن النادي تعرض لمثل هذه الأخبار خلال الفترة الماضية، في إطار ما وصفه بـ"حملة ممنهجة" بدأت منذ الموسم الماضي.

وشدد المصدر على أن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة يعمل بشكل طبيعي، ولا توجد أزمات أو خلافات مع اللاعبين، كما أن تقييم مستويات اللاعبين يتم داخل الإطار الفني والإداري وبعيدًا عن التسريبات والشائعات.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي ترفض الانسياق وراء هذه الأخبار، وتتعامل فقط مع المعلومات الصادرة بشكل رسمي، مطالبًا جماهير النادي بعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة تستهدف استقرار الفريق.