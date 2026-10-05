نجم الأهلي: محدش هيعرف يمشي حسام حسن.. وهذا موعد رحيله

أكد محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأجواء حول حسام حسن كان وراء توتره خلال لقاء جنوب أفريقيا الودي، واعتماده على الركائز الأساسية للفريق وليس البدلاء.

وقال عمارة في مداخلة تليفونية عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة مودرن MTI تقديم هاني حتحوت: “كنت أتمنى حسام حسن يعتمد على البدلاء بشكل أكبر”

وأضاف: كان لازم زيكو يحصل على راحة أمام جنوب أفريقيا، منتخب مصر لم يستفيد بودية جنوب أفريقيا".

وعن مصير حسام حسن مع منتخب مصر، شدد عمارة في تصريحاته على أن التوأم لن يرحل عن منصبهم في الوقت الحالي، موضحا: "محدش هيعرف يمشي حسام حسن حتى الانتهاء من أمم أفريقيا؛ لأنه مش هيمشي لأنه خسر مباراة ودية".

وشدد على أن: "المسؤولون في اتحاد الكرة سينتظرون تعثر المنتخب في أمم أفريقيا من أجل إعلان رحيل حسام حسن".