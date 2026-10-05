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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مران الأهلي| محاضرة فنية للاعبين.. وعلي محمود ينتظم في التدريبات

علي محمود
علي محمود
عمرو مصطفى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

 

علي محمود ينتظم في تدريبات الأهلي 

 

عقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، قبل أن يخوض الفريق مجموعة من التدريبات البدنية، أعقبتها فقرة تدريبات تخصصية، ثم تقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين.

وشهد المران انتظام علي محمود في التدريبات، رغم حصول لاعبي الفريق على راحة عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأخير، حيث حرص اللاعب على المشاركة في المران ومواصلة برنامجه التدريبي استعدادًا للفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، أن ياسر إبراهيم يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي للكاحل، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه الطبي والبدني تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

كما بدأ كريم الدبيس المرحلة الثانية من التدريبات التأهيلية والعلاج الطبيعي، للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضامة، على أن يتم تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية وفقًا لمدى استجابته للبرنامج التأهيلي.

الأهلي بترول أسيوط كأس عاصمة مصر بطولة كأس عاصمة مصر

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